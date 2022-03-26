الشكاوى الحكومية تتدخل لإنقاذ عدد من المواطنين

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية مع عدد كبير من شكاوى واستغاثات المواطنين، ونجحت في الاستجابة لها من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات مختلف الأجهزة والجهات الحكومية.



وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه استمراراً لجهود التعاون والتنسيق بين كل من منظومة الشكاوى، والوزارات والمحافظات، وعدد من الجهات الحكومية المعنية، فقد تم تلقى ورصد عدد كبير من شكاوى المواطنين، والعمل على سرعة التعامل والتجاوب معها، وهو ما يأتى في إطار جهود الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين وسعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين، وخاصة ما يتعلق منها بالرعاية الصحية، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لأصحاب الشكاوى والطلبات من الشرائح الأولى بالرعاية في مختلف المجالات وعلى رأسها الحماية والرعاية الاجتماعية.



ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى ما لمسه من مدى حرص القيادات على مختلف المستويات بجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، على حسم الشكاوى وإزالة أسبابها، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء كما ونوعا، مستعرضاً بعضاً من نماذج الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين، والتى شملت القطاع الطبي، والرعاية الاجتماعية، فضلاً عما يتعلق بتأخر صرف المستحقات المالية والتأمينية، وكذا تبسيط الإجراءات الحكومية.



وأوضح مدير منظومة الشكاوى أنه من خلال التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الطبي بوزارة الصحة والسكان، وجميع المستشفيات الجامعية، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية ، فقد نجحت المنظومة فى التعامل مع استغاثة مواطن مقيم بمركز سيدي براني، بمحافظة مطروح، والتى طلب خلالها توفير رعاية صحية ملائمة لنجلته البالغة من العمر 12 عامًا، والتى تعاني من ورم حول الأذن من الجهة اليمنى، ونقص بنسبة هيموجلوبين الدم، وارتفاع نسبة سرعة ترسيب الدم، وأعراض متلازمة الهزال (فقدان الوزن، ضمور العضلات وسرعة الجهد من اقل مجهود، مع ضعف وفقدان للشهية، خفقان بدقات القلب، وصعوبة بالتنفس)، موضحًا أن الطفلة متواجدة بإحدى المستشفيات، ولا تتوافر بها الخدمة الطبية المطلوبة.



وأكد الدكتور طارق الرفاعى أنه عقب تلقى الإستغاثة تم التنسيق مع كل من الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام بالقاهرة، والدكتورة رنا حمدى، نائب عميد المعهد، وهيئة الإسعاف، وتم نقل الطفلة بسيارة إسعاف مجهزة وبمرافقة أحد الأطباء لمتابعتها حتى تم استقبالها بالمعهد، وبعد الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وعرضها على لجنة مُشكلة من مجموعة من الاستشاريين، تقرر حجزها بالمعهد حيث تبين معاناتها من ورم خبيث بالغدة النكافية، استلزم وضعها على بروتوكول علاج كيميائي بموجب 6 جلسات، أعقبها خضوع الطفلة لتدخل جراحي لاستئصال الورم، ثم تم البدء بجلسات العلاج الإشعاعي حتى تحسن وضعها الصحي، وتم التوصية بالمتابعة بالعيادات الخارجية بالمعهد، وفي ذات السياق، تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي كافة نفقات العلاج بجميع مراحله.



وتناول مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة جهود التعامل مع استغاثة مواطن مقيم بمحافظة الوادي الجديد، يطلب نقل زميله بالعمل لأقرب مستشفى حكومي متخصص لعلاج الحروق لتعرضهما أثناء العمل لصعق بالتيار الكهربائي، بما تسبب في حدوث حروق بمناطق متفرقة من الجسم بنسبة 65% للأول و40% للثاني، موضحًا أنهما متواجدان بمستشفى لا تتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة.



وأوضح مدير المنظومة أنه بالتنسيق مع كل من الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وهيئة الإسعاف تم نقل الحالتين بسيارتي إسعاف مجهزتين ومعدتين للتعامل مع حالات الحروق، وبمرافقة طبيب أخصائي لكل حالة، وتم استقبالهما بمستشفى كلية الطب بالجامعة، وناظرهما لجنة مشكلة من مجموعة من الاستشاريين فى مختلف التخصصات، وبعد إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، تم حجزهما بوحدة الرعاية المركزة (حروق)، ونظرًا لدقة الوضع الصحي للمريض الأول وعدم استقراره لم يستجب لبروتوكول العلاج الموضوع له، وحدث توقف مفاجئ لعضلة القلب وتوفاه الله، بينما استقرت الحالة الصحية للمريض الثاني واستجاب للعلاج حتى تحسن وتم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي لإتمام مراحل العلاج، بعد أن تقرر متابعته بالعيادات الخارجية بالمستشفى حتى تمام الشفاء.