بعد القصف الحوثي.. السعودية تعلن السيطرة على حريق خزانين نفط في جدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، السيطرة على حريق خزانين نفط في جدة ، بعد قصف حوثي مساء أمس.

فيما دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، لإدانة هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران على أراضيها، ولعقد اجتماع للتصدي لهذا «التهديد للسلم والأمن الدوليين».

ونشر حساب الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة من الرياض إلى مجلس الأمن بشأن «استمرار الهجمات الإرهابية على البنى التحتية الحيوية والمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران».

وأضاف الوفد في رسالته: «وتشمل هذه الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة امس، ومحطة المختارة بجيزان».

وتابع: «يجب محاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية على استمرار سلوكها الإجرامي وغير المسؤول..لن يؤدي التراخي إلا إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات التي تهدد سلامة وأمن الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية والمنطقة».

وأكملت الرسالة: «ندعو مجلس الأمن الدولي لإدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية بشدة، وعقد اجتماع للتصدي لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الميليشيا الإرهابية وداعمها».