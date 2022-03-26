ضمن هدية الرئيس .. نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع 6000 كرتونة رمضانية

قام د. حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية نائبا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ود. أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع 6000 كرتونة تحوي السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بحيي الساحل وروض الفرج في إطار مبادرة محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع ٢٥٠ ألف كرتونة "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" للمواطنين.

أكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى .

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين .