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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجله اتكسرت وهو بيهرب.. لماذا قتل السباك السكران جاره في الجيزة؟

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مقتل شخص بمنطقة الوراق.

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بمصرع شخص على يد جاره، وفرار المتهم ومحاولة الأهالي مطاردته.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع البلاغ وتبين أن المتهم سبّاك "جار المجني عليه" وتم ضبطه بعد أن أصيب بكسر في القدم أثناء محاولته الهروب.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتهم تعاطى الكحوليات قبل تنفيذ الجريمة.

كما شرحت التحريات وجود خلافات جيرة بين المتهم والمجني عليه، قام على اثرها الأول بإنهاء حياة جاره مستخدما سكين.

وتم نقل المتهم الي المستشفى تحت حراسة أمنية، ونقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات، وقررت التصريح بدفن المجني عليه عقب صدور الصفة التشريحية.

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