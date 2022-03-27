هل زيت الزيتون يصلح للطبخ؟.. استشاري تغذيه تحسم الجدل

هل زيت الزيتون للطبخ ؟ سؤال يبحث عن إجابته كثير من الأمهات، وانتشرت في الآونة الأخيرة بعض الأقاويل أنه لا يصلح زيت الزيتون للطبخ.

وعلقت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، على هذا السؤال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن زيت الزيتون يصلح للطبخ.

وتابعت سوقية، أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على نقطة دخان عالية نسبيًا تبلغ (191 درجة مئوية)، وهو آمن للاستخدام في معظم طرق الطهي، ‏ومع ذلك، عندما يقلى الناس بزيت الزيتون لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحلل الدهون وإنتاج المركبات السامة بما في ذلك الأكرولين.

واضافت أن الأكرولين مركب سام شديد التفاعل قد يسبب تلفًا خلويًا عند ابتلاعه، لذلك طالما أنك تستخدم زيت الزيتون للقلي السريع وليس لطرق القلي المطول، فهو صحي تمامًا.

و‏أظهرت بعض الأبحاث أن قلي بعض الأطعمة مثل الطماطم والبصل والثوم في زيت الزيتون، يحسن التوافر البيولوجي للمركبات النباتية الواقية، مثل الكاروتينات ومضادات الأكسدة البوليفينول، لذلك ، فإن الطهي بزيت الزيتون قد يعزز تغذية وصفتك

واكدت لا مانع من الطبخ بزيت الزيتون فهو الزيت الافضل على الاطلاقولكن تجنب القلي فيه لمدة طويلة، ولعدة مرات.