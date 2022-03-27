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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن سلسلة GT Track احتفالاً بـ55 عاماً على تأسيس AMG .. صور

مرسيدس تكشف عن سلسلة
مرسيدس تكشف عن سلسلة GT Track احتفالاً بـ55 عاماً

ظهرت سلسلة GT Track من Mercedes-AMG كإصدار محدود المدى من Black Series مخصص للاستخدام حصريًا على حلبات السباق وفي الأحداث الرياضية للأندية، وتعتبر أقوى سيارة تتبع على الإطلاق متاحة للعملاء من مرسيدس  AMG.

مرسيدس تكشف عن سلسلة GT Track احتفالاً بـ55 عاماً على تأسيس AMG

تعد سلسلة GT Track جزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 55 لعلامة AMG التابعة لمرسيدس، ويقوم القسم بتصنيع 55 وحدة فقط من هذا النموذج، وترتدي السيارة الظل الحصري Manufaktur Hightech Silver Magno بلمسة نهائية شبه لامعة ولون أحمر وأنثراسيت.

مرسيدس تكشف عن سلسلة GT Track احتفالاً بـ55 عاماً على تأسيس AMG

تأتي سيارة Mercedes-AMG GT Trackهناك نسخة معدلة من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر من سلسلة AMG GT Black Series تتضمن التعديلات حاقنات وقود مختلفة، يولد المحرك قوة تصل الى 724 حصانًا (540 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 627 رطلاً (850 نيوتن متر)، وبالمقارنة مع السلسة الأصلية فإنها تسير على الطرقات بقوة تصل الى 720 حصان (537 كيلوواط) و 590 رطل قدم (800 نيوتن متر).

مرسيدس تكشف عن سلسلة GT Track احتفالاً بـ55 عاماً على تأسيس AMG

تعمل القوة من خلال علبة تروس سباق Hewland HLS المتسلسلة بست سرعات مع إعدادات قابلة للتعديل للفرق الخلفي، سيارة الطريق بها ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات.

يركب تراك سيريس على مخمدات بلستين قابلة للتعديل بأربعة اتجاهات، كل واحد لديه إعداد سرعة عالية ومنخفضة للارتداد والضغط، من الممكن تعديل ارتفاع الركوب، ومن الممكن أيضًا تغيير إعدادات شريط منع التسارع.

مرسيدس تكشف عن سلسلة GT Track احتفالاً بـ55 عاماً على تأسيس AMG

يحتوي الطراز المخصص للدائرة فقط على أجزاء من ألياف الكربون لغطاء المحرك، والمصدات، والعتبات، والفتحة الخلفية، والمصد الخلفي، لم يعد التصميم الداخلي يحتوي على أي من الكماليات التي تقدمها سلسلة Black Series، حيث ان هناك وحدة تحكم مركزية من الكربون ومقاعد مخصصة للسباق، وكانت النتيجة أن يبلغ وزن السيارة فارغة 3086 رطلاً (1400 كيلوغرام)، مقابل 3500 رطل (1588 كيلوغرام) للسيارة العادية.

 

يحتوي غطاء المحرك على مخرج هواء كبير لتعديل الديناميكا الهوائية لاستخدام المسار،  يوجه الهواء الساخن خارج حجرة المحرك، وتحتوي الرفارف الأمامية على فتحات تزيد من القوة السفلية على المحور الأمامي، شكل العتبات الجانبية يوجه الهواء لتبريد الفرامل الخلفية، ويحتوي الجناح الخلفي ثنائي العناصر على جزء علوي قابل للتعديل.

مرسيدس تكشف عن سلسلة GT Track احتفالاً بـ55 عاماً على تأسيس AMG

يمكن للسائقين ضبط سلسلة المسار للمسار باستخدام نظام التحكم في الجر بمواصفات رياضة السيارات ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وهناك 12 مستوى من الضبط، ومن الممكن أيضًا تعديل توازن الفرامل الأمامية والخلفية، وتوجد لوحة عدادات Bosch DDU 11 القابلة للبرمجة بالكامل أمام الطيار.

 

تبدأ عمليات تسليم سلسلة GT Track في الربع الثاني من عام 2022، وتبدأ الأسعار من 369.000 يورو (405.240 دولارًا أمريكيًا)، يمكن للمشترين إضافة مقعد ونظام تهوية خوذة وخلية أمان للركاب.

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