رولز رويس فانتوم.. سيارة جديدة مصممة حسب الطلب بواجهة من ألياف الكربون| صور

تشتهر شركة رولز رويس البريطانية لصناعة السيارات بإبداعاتها المصممة حسب الطلب، ويأتي أحدث إصدار لها من دبي، حيث تأتي Rolls-Royce Phantom بتصميم بسيط من الخارج، مع مقصورة فاخرة وانيقة من الداخل.

رولز رويس فانتوم

قدمتها رولز رويس موتور كارز دبي وجاءت فانتوم المصممة حسب الطلب مع معرض الحجاب الكربوني، الذي صممه صانع السيارات البريطاني وتحول إلى واقع من قبل الفنان والنحات أليستر جيبسون.

كان جيبسون ميكانيكيًا سابقًا في الفورمولا 1 والذي يصنع الآن قطعًا فنية عالية القيمة يمكن مشاهدتها في المعارض في جميع أنحاء العالم.

رولز رويس فانتوم

جاء تصميم فانتوم المخصص مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، ومع ذلك فهذه ليست المعالجة المعتادة لألياف الكربون التي تحصل عليها السيارات، حيث عادةً ما يتم استخدام أربع إلى خمس طبقات عند استخدام مادة خفيفة الوزن في السيارات، وفي Phantom Carbon Veil ، هناك ما لا يقل عن 150 ورقة من ألياف الكربون التي تم اختراقها بالراتنج وضغطها لتشكيل كتلة صلبة.

رولز رويس فانتوم

وفقًا لـ Rolls-Royce فإن الأشكال الزاويّة والخفيّة لمعرض Carbon Veil مستوحاة من يخت 118 WallyPower بمحرك فاخر يمكن أن تصل سرعته القصوى إلى 70 ميلاً في الساعة (110 كيلومترات في الساعة).

رولز رويس فانتوم

يأتي Phantom Carbon Veil بواجهة خارجية برونزية، ومزينة ببرتقالي ماندرين نابض بالحياة على الخط الجانبي، صُنعت أيضًا من ألياف الكربون في الداخل، كما يوجد هناك تباين بين الدرجات الداكنة والجلد الفاتح، وذلك جنبًا إلى جنب مع أدوات التحكم الدوارة ذات المفاتيح الملونة وتفاصيل الجلد.

لم تكشف Rolls-Royce عن سعر Phantom Carbon Veil حتى الآن.