طقس بارد على مختلف أنحاء البحرين اليوم

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية بأن الطقس المتوقع اليوم «الأحد» في مملكة البحرين سيكون باردا نسبيا ويكون معتدلا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

وأوضحت الارصاد البحرينية أن الرياح شمالية غربية من 20 إلى 25 عقدة وتصل من 28 إلى 33 عقدة أحياناً، و تحذر الأرصاد من رياح شديدة السرعة.

واشارت إلى ارتفاع الموج الذي يصل من قدمين إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر.

وتوقعت الارصاد البحرينية أن تسجل درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية، أما الرطوبة النسبية العظمى 65% والصغرى 20%.