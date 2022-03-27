حادث صادم.. نهاية مأساوية لسيدة بعد اختفائها لأسابيع داخل منزلها بيوركشاير

في حادث صادم ومأساوي، عثرت الشرطة البريطانية على جثة سيدة مقتولة بعد أن لاحظ الجيران اختفاءها لأسابيع.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، ألقت الشرطة القبض على رجل وامرأة، كلاهما 35 عاماً، للاشتباه في قتلهما امرأة في نفس العمر.

ولم يلحظ أحد اختفاء “كيرستي آن إليس” إلا بعد ما يزيد على 4 أسابيع داخل منزلها القاطن في جنوب ليدز بغرب مقاطعة يوركشاير الإنجليزية.



وما زال الرجل والمرأة المقبوض عليهما رهن الاحتجاز ليتم استجوابهما من قبل محققين من فريق جرائم القتل في شرطة غرب يوركشاير.

وقالت امرأة في الشارع، طلبت عدم ذكر اسمها، إن الضباط طرقوا الأبواب وسألوا الجيران عما إذا كانوا قد رأوا كيرستي في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت جارة للمقتولة أن الشرطة أظهرت أيضا للسكان صورة لرجل كانوا مهتمين بالتحدث معه، لكنها لم تتعرف عليه.