شاهد|الكرملين يرد بقوة على بايدن حول وجود بوتين في السلطة: ليس شأنك

أذاعت فضائية "الحدث"، فيديو يرصد رد الكرملين على الرئيس الأمريكي بايدن، بعد تصريحه "بوتين لا يمكنه البقاء بالسلطة".

وأوضح مقطع الفيديو الذي رصد رد الكرملين ، أن الرئيس الأمريكي بايدن قال: "بحق الله لا يمكن لهذا الرجل أن يستمر في السلطة".

وأشارت فضائية الحدث ، إلى أن تصريحات بايدن بحق بوتين أثارت جدلا واسعا، والبيت الأبيض يسارع إلى تدارك التصريحات، وشدد على أن بايدن لم يقصد تغيير النظام في روسيا.

وتابعت أن المتحدث باسم الكرملين ردا على تصريحات بايدن، معتبرا أن هذا الموضوع ليس من شأن الرئيس الأمريكي، مؤكدا: "ليس بايدن من يقرر الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم".