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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد ذهبية الزوجي المختلط بـ كأس العالم للخماسي الحديث

مهند شعبان و سلمي
مهند شعبان و سلمي عبدالمقصود

 

حقق الثنائي المصري مهند شعبان و سلمي عبدالمقصود الميدالية الذهبية في الزوجي المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقامة علي ملاعب الجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة.

وقام بتسليم الجوائز كلا من دكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي فياتشيسلاف ماليتشيف عضو الاتحاد الدولي ومسؤول التطوير ونهى مروان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري وحازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري.

وانهي الثنائي المصري مهند شعبان وسلمي عبدالمقصود لاعبا المنتخب الوطني للخماسي الحديث المسابقة بمجموع نقاط 1359

بينما حل الثنائي المصري اميرة قنديل واسلام حماد في المركز الرابع برصيد 1324 نقطة

وجاء الثنائي الانجليزي روز كشارلتون و جيسيكا فارلي في المركز الثاني " الميدالية الفضية " برصيد 1341 نقطة بينما حصل الثنائي التركي ليكي اوكسيل وبوجرا يونال علي المركز الثالث برصيد 1333 نقطة .

ويقود منتخبنا الوطني للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني رؤوف.

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كأس العالم للخماسى الحديث الزوجي المختلط مهند شعبان سلمي عبدالمقصود الجامعة الأمريكية

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