محمود الليثي ينشر صورا من كواليس أغنية اللي جرالي بأمريكا وإنجلترا.. شاهد

يستعد المطرب الشعبي محمود الليثى لطرح أحدث أغنياته الجديدة التي تحمل اسم "اللى جرالى" في عيد الفطر المقبل.

وقام محمود الليثي بتصوير الأغنية في بلدين خارج مصر ، هما الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا .



ديو بين الليثي ورضا البحراوي:

ويستعد المطرب الشعبى محمود الليثى لتقديم أغنية جديدة تحمل اسم “اللى أنا عشت، وهى الأغنية التى يتعاون فيها مع رضا البحراوى.

أغنية “اللى أنا عشت” غناء محمود الليثى ورضا البحراوى ومن كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمود الليثى وتوزيع إسلام شبيسى.

أغنية “اللى أنا عشت” غناء محمود الليثى ورضا البحراوى ومن كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمود الليثى وتوزيع إسلام شبيسى.

أبدى المطرب محمود الليثى سعادته الغامرة بسبب رقص محمد صلاح كابتن المنتخب المصرى على أنغام أغنيته “سوق البنات” عقب فوز المنتخب المصرى على منتخب المغرب.

وقال محمود خلال مداخلة مع برنامج " كلام الناس" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر": "رقص محمد صلاح على أغنيتي نعمة من ربنا".