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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي يوضح المقصود بـ الحظ في الإسلام.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن  الحظ في الإسلام جاء في القرآن الكريم 7 مرات وهي بمعنى النصيب، قال تعالى وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ و لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي " : خارج المنظومة القرآنية معناه  العشوائية وفي القرآن الكريم معناه النصيب المقدر والمؤيد من الله سبحانه وتعالى.

وتابع "الجندى": "المحظوظ هو من قرأ أخر آيتين من سورة البقرة أو آية الكرسى عند النوم.. المحظوظ هو من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات لأنها تعادل ختم القرآن.. المحظوظ من سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم".

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المصريين لا يتناولون أموالا حراما من فوائد البنوك، مثلما تحاول بعض الجماعات الضالة ترويجه، لافتا إلى أنه طبقا لإباحة ربا الفضل عند ٩ من الصحابة والتابعين، فوائد البنوك حلال.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "اللى بيقرأ ويسهر غير لما واحد جاهل يتكلم وهو مش فاهم بيقول ايه، امبارح شوفت واحد من اللى هربانين فى تركيا، بيقول بمنتهى الوقاحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فأنا بقوله له ده مصيبة، الجاهل ده لازم يفهم ان ده مش حديث ده كلام واحد اسمه فضالة بن عبيد الله، اهى دة مفاجأة له واحد ولا قرا وبيجادل، يعنى جاهل وبيجادل".

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  إن أعظم دقيقة فى عمر الإنسان هى التى يغتنمها فى طاعة الله، لافتا إلى أن أعمار أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصيرة لكن أعمالها كثيرة.

 

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية سورة البقرة المنظومة القرانية

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