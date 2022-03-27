الرئيس الأوكراني: روسيا تعاني انقساما داخليا منذ بداية الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكى، اليوم الأحد، إن روسيا تعاني انقساما داخليا منذ بداية عدوانها على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني منع الروس من الدخول إلى قلب ماريوبول.

وأضاف الرئيس الأوكراني في تصريحات صحفية: "روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية في بلادنا، ولم نسلم الجرحى داخل ماريوبول وقد يكون بينهم جنود روس".

وتابع زيلينيسكى: ":نسعى لتبادل كامل للأسرى مع روسيا، وبلادي أصبحت مدمرة أكثر من الشيشان خلال حربها مع روسيا".

ومن المقرر أن يلتقي غدًا، وفدان روسي وأوكراني بتركيا، في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن المفاوض الأوكراني دافيد أراخاميا، اليوم الأحد.

من جانبها، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله "إن جولة تفاوض جديدة ستعقد"، لكنه أشار إلى يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين.

وكانت جولة مماثلة جرت في الـ10 من شهر مارس الحالي، في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الجمعة الماضي، أن "عملية التفاوض بالغة الصعوبة"، نافيًا التوصل إلى أي "تفاهم" مع موسكو، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إن روسيا وأوكرانيا توافقتا على 4 نقاط في المفاوضات من أصل 6 نقاط".

وأشار الوزير كوليبا "ليس هناك تفاهم مع روسيا على النقاط الأربع التي أشار إليها رئيس تركيا".

بدوره، أعلن كبير مفاوضي روسيا ميدينكسي، يوم الجمعة الماضي، أن المفاوضات ”تراوح مكانها“ بشأن البنود الرئيسية.