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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سلمي أيمن : سعيدة بذهبية كأس العالم للزوجي وهدفي اولمبياد باريس

صدى البلد

أعربت سلمي أيمن عبدالمقصود لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي اقيمت علي ملاعب الجامعة الامريكية .

وقالت سلمي أيمن في تصريحاتها : على المستوى الفردي تأهلت لنصف النهائي ولكني لم اوفق في التأهل إلى نهائي البطولة في منافسات الفردي.

وأكملت : شاركت في الزوجي المختلط رفقة مهند شعبان ونجحت في تحقيق الميدالية  الذهبية، سعيدة للغاية بهذا التتويج واسعى لتحقيق المزيد خلال البطولات القادمة لحصد النقاط وتحسين تصنيفي الدولي والتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ وتحقيق حلم الميدالية الأولمبية.

واختتمت لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث : أفضل اللعب خارج مصر بسبب قلة الضغوط التي اتعرض لها علي عكس هنا ولكن بالطبع انا سعيدة باستضافة الحدث العالمي على ارض وطني .

وحقق الثنائي المصري مهند شعبان و سلمي أيمن عبدالمقصود الميدالية الذهبية في الزوجي المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي أختتمت اليوم علي ملاعب الجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة.

وقام بتسليم جوائز البطولة كلا من كلاوس شيرمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وفيشيسلاف مالشيف عضو الاتحاد الدولي ومسؤول التطوير

وانهي الثنائي المصري مهند شعبان وسلمي عبدالمقصود لاعبا المنتخب الوطني للخماسي الحديث المسابقة بمجموع نقاط 1359 
 

ويقود منتخبنا الوطني للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني رؤوف حسام.

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