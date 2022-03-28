عندي 7 بنات وولد.. أم يوسف بتبيع مخلل عشان تجهز بناتها وجوزها متوف

في صباح كل يوم، تفترش ام يوسف المراة الخمسينية ، على رصيف إحدى أسواق مدينة السادس من اكتوبر التابعة لمحافظة القاهرة ، استعدادا لعرض بضاعتها من المخلل، كوسيلة للبحث عن "رزق حلال" لأسرتها، و إنفاقها على ابنها السبعة.

حياة تبدو شاقة لسيدة خمسينية، حيث تخرج من منزلها ١١ صباحا وتعود عقب المغرب، لكنها اعتادتها ولا تستطيع التخلى عن عملها لتجهيز بناتها بعد وفاة زوجها .

و اختتمت ام يوسف حديثها قائلة : لو مشتغلت يوم مش هلاقي أكل و لو تعبانة بنزل الشغل عشان ولادي وربنا بيقوي و بيسند وبيبعتلي ولاد الحلال .

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