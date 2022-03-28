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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عندي 7 بنات وولد.. أم يوسف بتبيع مخلل عشان تجهز بناتها وجوزها متوف

صدى البلد

في صباح كل يوم، تفترش ام يوسف المراة الخمسينية ، على رصيف إحدى أسواق مدينة  السادس من اكتوبر التابعة لمحافظة  القاهرة ، استعدادا لعرض بضاعتها من المخلل، كوسيلة للبحث عن "رزق حلال" لأسرتها، و إنفاقها على ابنها السبعة.

حياة تبدو شاقة لسيدة خمسينية، حيث تخرج من منزلها ١١ صباحا  وتعود عقب المغرب، لكنها اعتادتها ولا تستطيع التخلى عن عملها لتجهيز بناتها بعد وفاة زوجها .

و اختتمت ام يوسف حديثها قائلة : لو مشتغلت يوم مش هلاقي أكل و لو تعبانة بنزل الشغل عشان ولادي وربنا بيقوي و بيسند وبيبعتلي ولاد الحلال .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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