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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهرب لأسلحة بيضاء وتليسكوبات وأقراص مخدرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلي مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والتليسكوبات والأقراص المخدرة وكمية من مستلزمات الشيش الألكترونية وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة تم الإشتباه في الأمتعة الشخصية ل 10 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات، بتفتيشها تبين وجود 7 تليسكوب بندقية، وطائرة لاسلكية مزوده بكاميرا تصوير، و6 خناجر و34 مطواه، و560 قرص سولبادين المخدر، و796 تانك شيشة إلكترونية و800 وصلة شاحن شيشة إلكترونية و96 عبوة قطع غيار سيارات جديده، و76 من الأدوات الطبية المستعملة، و215 شاحن آيفون جديد، و523 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كلا من خالد عصمت، علاء يونس، محمود فوزي، أحمد حلمي، أحمد عوض، عبدالسلام زايد، محمود حافظ وأحمد كمال مأموري الحركة وأسامة هويدي، شعبان الريس، أبوبكر حافظ وإسماعيل حسن مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد، مصطفى هاشم مدير مجمع الساحات، شحاتة عبدالحميد، حمادة النقيب، أحمد ممدوح ومحمود عبدالودود مأموري التعريفة، مروان البارودي مدير الأمن الجمركي وعبدالله إبراهيم مدير مكافحة التهرب الجمركي وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و85 ألف و364 جنيه

 

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركى وحررها محمد عبدالنور وياسر عز العرب بإدارة الشؤون القانونية .يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

سفاجا الكويت ميناء المنطقة الجنوبية السعودية التهرب الجمركي ميناء سفاجا

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