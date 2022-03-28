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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انهيار حاد.. أسعار الذهب تتراجع 15 جنيها خلال تعاملات اليوم

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

تراجعت  أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الاثنين 28مارس 2022على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة  بنحو 15 جنيها، عقب استقرارها خلال اليومين الماضيين.

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1120 مقابل  1137جنيها بالامس .


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 980 جنيها مقابل 995جنيها أمس.

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ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 840 جنيها اليوم مقابل 853جنيها بالامس.

 

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1930 دولار للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرة أخرى ربع في المائة خلال الفترة القادمة وبالتالي سيكون هناك انخفاض في بورصة الذهب عالميا .
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب بمصر خلال ال3 ايام الماضية بحولي 24 جنيا في جرام الذهب عيار 24 و  20 جنيها في جرام  عيار 21
بسبب انخفاض قيمة الدولار أمام الجنية بواقع 25 قرشا.
 

ونصح المواطنين بشراء الذهب الايام الحالية بسبب الانخفاض الذي يشهده الذهب مشيرا أن الانخفاض سيستمر حتى منتصف أبريل 

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