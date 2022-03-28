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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أخر تحديث.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك

ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الاثنين 28-3-2022 مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.26 جنيه للشراء و18.36 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أفضل سعر لبيع الدولار مسجلا  18.30 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع، وفي بنك كردي أجريكول سجل سعر الدولار 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر إلى 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك المشرق إلى 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي 18.26 جنيه للشراء و18.36 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 18.27 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي التجاري سجل 18.26 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل سعر الدولار إلى 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد وصل إلى 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع.

 

رفع سعر الفائدة

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي الاثنين الماضى  أسعار الفائدة بنسبة  1% واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.24 جنيه.

 

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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