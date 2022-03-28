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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة المملكة بأوكرانيا: السعودي الموقوف مطلوب من الانتربول.. وطالبنا بإطلاق سراحه

بيان عاجل من السفارة
بيان عاجل من السفارة السعودية بشأن المواطن المحتجز بأوكرانيا

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في أوكرانيا الاثنين، بياناً حول ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن مواطن سعودي موقوف لدى السلطات الأوكرانية في كييف.

 

وقالت السفارة السعودية في بيان إنها "تتابع عن كثب قضية المواطن منذ تاريخ القبض عليه من قبل الشرطة الأوكرانية يوم 11/8/2021، وقامت بتوكيل محامٍ للدفاع عنه وتأمين احتياجاته داخل السجن والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لضمان سلامته، وذلك على الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد".

وأضاف البيان أن "قضية المواطن شديدة التعقيد ولها أبعاد أمنية"، مشيرة إلى أنه سبق أن صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل الإنتربول، كونه مطلوبا لإحدى الدول، مؤكدة أن موضوعه ما زال لدى الجهات القضائية في أوكرانيا.

 

وأوضحت السفارة السعودية أنها تقدمت عن طريق وزارة الخارجية الأوكرانية بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية من أجل إطلاق سراحه، مؤكدة أنها لا تزال تواصل جهودها بهذا الصدد لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.

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