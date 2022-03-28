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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش: كنا جيدين في القاهرة ونحاول أن نكون أفضل غدًا.. قادرين على خلق السحر

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

تحدث البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن المواجهة المرتقبة أمام السنغال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال غدًا الثلاثاء في إياب الدور الثالث والمؤهل للمونديال.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعتذر عن التأخر في الوصول للمؤتمر، لكنها ليست خطأنا، كان ذلك خطأ المنظمين".

وتابع: "كانت خطتنا ألا نسافر السنغال عقب المباراة مباشرة، لدينا حصة تدريبية فقط هنا قبل المباراة غدًا".

وأضاف: "أعتقد أننا في كل مباراة نواجه أنفسنا، هذه فلسفتي هنا، لا نواجه السنغال أو نيجيريا أو الكاميرون أو كوت ديفوار، نواجه أنفسنا، إذا كنا جيدين في مباراة الذهاب، سنحاول أن نكون أفضل غدًا".

وزاد: "نمتلك فريق رائع بمجموعة من اللاعبين الرائعين المتواضعين، نحاول أن نكون أفضل، في المباراة الماضية كان الاستحواذ لصالحنا، وفي بطولة أفريقيا كانت نسبة استحواذنا دائمًا تفوق 51%، نحاول صنع السحر وقادرين على ذلك، ليس المعجزات لأنها من صنع الله، مع احترامي للسنغال، الفريق الأفضل هو الذي سيتأهل، وأتمنى أن نكون الأفضل ونتأهل".

واختتم: " الحقيقة أن أفضل منتخبين في أفريقيا سيتواجهان غدًا وفريق واحد سيتأهل، إنها القواعد، لو كان الأمر بيدي لجعلت أول منتخبين في أفريقيا يتأهلان مباشرة للمونديال".

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الانتصار في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

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