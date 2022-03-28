علي جمعة: فوائد البنوك والقروض حلال باتفاق الأئمة الأربعة

باتفاق الائمة الأربعة فوائد البنوك حلال شرعا

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك أرض مشتركة وقواعد بين المفسرين للقرآن الكريم، موضحا أن الكون الذي نعيش فيه تفاعلي.



وأضاف علي جمعة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن تجديد الخطاب الديني مرتبط بالتراكم المعرفي عبر السنين، لافتا إلى أن البعض يبحث عن الشهرة والفرقعة من خلال استغلال مسألة التراث.



وأشار علي جمعة إلى أن ما يتحدث عن حرمانية فوائد وشهادات البنوك، أقول له: "انتوا بتتكلموا في ايه، فوائد البنوك حلال، وليس اسمه قرض اسمه تمويل".



وتابع علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن فوائد البنوك حلال شرعا وقروض البنوك تسمى تمويلا وهي حلال.



وأكمل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الأزمة في التوصيف قرض أو تمويل، وباتفاق الائمة الأربعة فوائد البنوك حلال شرعا.