جهاز مدينة أسوان: الممشى السياحي الجديد من أبرز المشروعات الجارية بصعيد مصر

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن مشروع “الممشى السياحي الجديد” يعد واحداً من أبرز المشاريع التي تقام في المدينة الجديدة التى تشهد تنمية عمرانية ومشروعات متعددة جارية حيث يضم مشروع الشريط النهرى، وهو من أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى مليار جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا.

وأضاف أحمد رشاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن المشروع يشمل منطقة للفيلات وممشى سياحى وحديقة نيلية بطول 6 كيلو متر، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، ويتكون الممشى من الجزء الشمالى بطول 1800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4200 متر.

وتابع أحمد رشاد أن الممشى يضم أيضا بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان.

وأشار رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إلى أن هناك كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجاري الترفيهي.