علي جمعة: حسن البنا أشاع أن الزعيم الألماني هتلر أسلَمَ واسمه محمد

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تفاصيل جديدة عن حسن البنا، مؤكدا أنه زعيم الجماعات الإرهابية ومؤسس القتل والدم.

وأضاف علي جمعة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن 700 عنصر من الاخوان الارهابيين تدربوا في ألمانيا على يد قوات هتلر ضمن التنظيم الخاص، لافتا إلى أن حسن البنا أشاع أن هتلر الزعيم الألماني أسلم، واسمه محمد هتلر.

وتابع الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حسن البنا أسس التنظيم الخاص كقوة عسكرية للجماعات الإرهابية.

وأكمل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن حسن البنا تأثر بفكر الشيعة وانشأ التنظيم الخاص.