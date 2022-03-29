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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة.. تحقيقات موسعة في مصرع شقيقين على يد 3 متهمين في الجيزة

خلافات الجيرة.. تحقيقات
خلافات الجيرة.. تحقيقات موسعة في مصرع شقيقين على يد 3 متهمين

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع شقيقين في مشاجرة بمنطقة المنيرة في إمبابة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثتي المجني عليهم عقب صدور تقرير الصفة التشريحية لهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت منطقة المنيرة شهدت واقعة مصرع شقيقان في مشاجرة بينهم وبين جيرانهم بمنطقة المنيرة في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا أفاد بوقوع مشاجرة بمنطقة المنيرة وسقوط قتيلان.

على الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليهما شقيقين، نشبت بينهم وبين جيرانهم "تاجر مخلل وأشقائه" مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة.

كما شرحت التحريات، قام الطرف التاني بالتعدي على المجني عليهم بالسلاح الأبيض مما نتج عنه مصرعهم.

وقررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين في الواقعة.

النيابة العامة امبابة منطقة المنيرة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة

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