ويل سميث يدين رد فعله العنيف في الأوسكار: غير مقبول ولا يغتفر

قدم النجم العالمي ويل سميث اعتذارا لمقدم حفل الأوسكار الفنان الكوميدي كريس روك، وذلك بعد ان صفعه الأول على وجهه بمسرح الأوسكار.

وكتب ويل سميث عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام : «العنف بجميع أشكاله سام ومدمر؛ كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر. النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة جادا (زوجته) الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلها عاطفيًا».

وأضاف: «أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس. كنت خارج الخط وكنت مخطئا. أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف».

وتابع: «أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم. أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد. يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا».



رايا أبي راشد تعلق على الواقعة :

علقت الإعلامية رايا أبي راشد، على واقعة صفع ويل سميث للممثل الكوميدي كريس روك، على خشبة المسرح بحفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022 بعد أن أدلى كريس روك بمزحة عن جادا بينكيت زوجة ويل سميث.

وقالت أبي راشد، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين: نكتة كريس روك خلال حفل الأوسكار كانت بايخة، ولكن رد فعل ويل سميث كان عنيفًا وغير متوازن.

وأضافت: ويل سميث نجم كبير ومحبوب، كان ممكن لما طلع على المسرح أن يتناقش مع روك بدلًا من صفعه، لا نقبل هذا العنف وويل سميث سوف يندم كثيرًا على هذا الفعل.

وأشارت الإعلامية رايا أبي راشد، إلى أن أكاديمية الفنون القائمة على حفل توزيع جوائز الأوسكار، سوف تفتح تحقيق مع الممثل الأمريكي ويل سميث بسبب الواقعة، لافتة إلى أن الأكاديمية أعلنت في بيان لها إدانتها للعنف بأي شكل.

ولفتت الإعلامية رايا أبي راشد، أن الممثل الكوميدي كريس روك تحدث منذ خمس سنوات عن مرض جايدا زوجة ويل سميث بسبب مقاطعتها لجوائز الأوسكار بسبب الأقليات.

وأكدت الإعلامية رايا أبي راشد، أن شرطة لوس أنجلوس أكدت أن كريس روك رفض تقديم بلاغ للشرطة بعد مشاجرة مع ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

كان ويل سميث قام بصفع الممثل الكوميدي كريس روك، أثناء تقديم الأخير واحدة من فقرات حفل الحدث الفني الأبرز على الإطلاق في العالم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الرابعة والتسعين، والمُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

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