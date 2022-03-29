الأسمنت يسجل 1390 جنيها.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 29 مارس

كخدمة لقرائه، يقدم موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

سعر طن حديد عز 19000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15300 الأسبوع قبل الماضي بفارق 3700 جنيه في الطن.

سعر طن حديد بشاي 19000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 18650 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 18600 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 18350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1390 جنيها للطن بعد 1550 الأسبوع قبل الماضي

أسمنت النصر 1350 جنيها للطن.. بعد 1450 الأسبوع الماضي

أسمنت المعلم 1350 جنيها للطن.. بعد 1450 الأسبوع الماضي

اسمنت وادى النيل 1350 جنيها للطن.. بعد 1450 الأسبوع الماضي

أسمنت المخصوص 1380 جنيها للطن بعد 1480 الأسبوع الماضي

أسمنت أسوان 1250 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1350 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1380 جنيهات للطن بعد 1490 الأسبوع الماضي

اسمنت السويدي 1430 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1335 جنيهات للطن بعد 1470 الأسبوع قبل الماضي

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.