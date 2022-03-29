أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29 مارس

تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، ارتفاعات كبيرة وفقا لأخر تحديث صادر عن الموقع الرسمي لسوق العبور، فيما استقرت أسعار الفاكهة.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة:

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 7.75 جنيه للكيلو في الجملة لتصل إلى الأسواق القطاعي بين 10 إلى 12 جنيها على حسب المنطقة، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 1.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 15 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 10 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 7 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 13 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 11 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 18 جنيها، والألوان بـ18 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 9 جنيهات.

كما ارتفع سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 8 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 5.5 جنيه، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 30 جنيها في الكيلو، وورق العنب البلدي بـ 25 جنيها للكيلو، وخرشوف "5 وحدات" بـ 15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

وصل سعر البرتقال البلدي إلى 3.25 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 4 جنيهات، واليوسفي إلى 6 جنيهات، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 12 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأسود 30 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 9 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات، والعنب المستورد الأسود بـ 30 جنيها للكيلو.

وسجلت الفراولة 9 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 15 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ15 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.