ميدو عن هجوم جماهير السنغال على محمد صلاح: خايفين منه

علق أحمد حسام ميدو على هجوم الجماهير السنغالية على محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر الوطني فور وصولهم إلى السنغال قبل مواجهة الغد.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما تعرض له صلاح ولاعبي منتخب مصر عند وصولهم للسنغال طبيعي، ولكن منتخبنا وخاصة محمد صلاح يمتلك الخبرات، لمواجهة مثل تلك الأمور" .

أضاف:"جمهور السنغال يحاول تشتيت تركيز محمد صلاح بتلك الطريقة لكونه يخاف من محمد صلاح" .

وواصل: "أمثل طريقة للتأهل، ألا يسجلون في مرمانا بأول 20 دقيقة من المباراة هم المفتاح السحري لصعود منتخب مصر إلى منافسات كأس العالم 2022".

وختم حديثه قائلا: "لابد أن تكون الأخطاء قليلة خلال مواجهة اليوم ويجب أن نبتعد عن التدخلات القوية داخل منطقة الجزاء وأي لمسة داخل منطقة الجزاء للاعبي المنتخب السنغالي في أول 20 دقيقة ركلة جزاء، هذه هي الكرة في أفريقيا".