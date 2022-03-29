الكويت.. إنطلاق الجلسة العادية لمجلس الأمة

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية اليوم "الثلاثاء"، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و90 فقرة.

ويستهل المجلس الكويتي جلسته اليوم بمناقشة بند التصديق على المضابط، كما يشمل جدول الأعمال 5 شكاوى وعريضة واحدة والاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمكون من 3 محاور.

ويواصل المجلس النظر في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور، فيما مدرج على الجدول تقرير لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير.