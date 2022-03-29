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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان وحزب مستقبل وطن ينظمان ملتقي توظيفي غداً

جامعة أسوان وحزب
جامعة أسوان وحزب مستقبل وطن ينظمان ملتقي توظيفي غداً

ينظم المركز الجامعي للتطوير المهني في جامعة أسوان بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ومؤسسة تنمية الاسرة المصرية بأسوان ملتقي للتوظيف في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة غداً "الأربعاء".

ويهدف الملتقي لتوفير فرص عمل للخريجين وتقديم دورات تدريبية للطلاب وفقاً لمستجدات سوق العمل وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ومجدي حسيبو أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة .

وقالت الدكتورة سهير المصرى أمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بحزب مستقبل وطن بأسوان، إن الملتقي التوظيفي يهدف إلي خلق فرص عمل لائقة ومناسبة لشباب الخريجين في إطار مبادرة حياة كريمة عن طريق اعادة التوجيه الوظيفي وتأهيل وتدريب الشباب ، علاوة علي تقديم حزمة من التدريبات والدعم الفني للطلاب الجامعيين لتأهيلهم إلي سوق العمل مستقبلاً.

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وأضافت الدكتورة سهير المصرى أنه تم عقد إجتماع تنسيقي استعداداً لهذا الملتقي التوظيفي بحضور كلاً من سمير كامل أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن في أسوان، والدكتورة شيماء كمال مسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال بالمركز الجامعي للتطوير بجامعة أسوان وعدد من الشباب المتطوعين فى الملتقى وذلك من أجل وضع كافة الترتيبات اللازمة لنجاح الملتقى .

وأشارت إلي أن الملتقي التوظيفي يقدم فرص توظيف وتدريب متعددة بمشاركة مسئولي 7 شركات ومؤسسات في محافظة أسوان وهي مؤسسة الأسرة المصرية ومركز تكنولوجيا الاتصالات ITI، وشركة مقر ومؤسسة البلدوزر ومركز أي كير للعيون ، ومدارس السلام الخاصة ، وشركة مصر هولندا علاوة علي مركز التطوير المهني بجامعة أسوان .

وأكدت أن الملتقي التوظيفي يقدم مجموعة من أهم الوظائف والتخصصات والمهارات المطلوبة لسوق العمل ويتيح للخريجين والطلاب المشاركين التواصل مع الشركات والمؤسسات المختلفة للتعرف علي فرص التوظيف الحالية خاصة التي تتعلق بالتسويق والدفع الالكتروني والمحاسبة و مهارات البيع وغيرها من الوظائف المطلوبة في سوق العمل حاليا .

حزمة دورات تدريبية للشباب

علي صعيد متصل قالت الدكتورة سهير المصري إن حزب مستقبل وطن بأسوان سوف يبدأ في تنظيم حزمة من الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة من اجل توجيه الشباب وظيفيا وتأهيلهم الي سوق العمل مباشرة عقب انتهاء الدراسة وفقا لاحتياجات سوق العمل.

من جانبها قالت ليلي رمضان سعدى مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، إن جامعة أسوان تحرص على تدريب للطلاب والخريجين وذلك بهدف توفير فرص عمل من خلال ملتقى التوظيف الثالث الذي يعد حدث أساسي للتعرف على مستجدات سوق العمل  والذي يمنح الطلاب والخريجين فرصة التقديم لفرص التوظيف والتدريب

وأضافت أن فريق المركز الجامعى للتطوير المهني يعمل على إعداد الخريجين والطلاب لهذا الحدث المهم من خلال الورش المتخصصة لاجراء المقابلات الشخصية وتجهيز السيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب فى الحصول على أفضل الفرص .

بدورها أشارت الدكتورة شيماء كمال مسئول التوظيف بالمركز الجامعي إلى أن هذه الفاعلية تأتي تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني والذي أنشأ حتى الآن 18 مركزاً بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي وإحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجاناً لمختلف الطلاب والخريجين. 

جامعة أسوان وحزب مستقبل وطن ينظمان ملتقي توظيفي غداً
جامعة أسوان وحزب مستقبل وطن ينظمان ملتقي توظيفي غداً
جامعة أسوان وحزب مستقبل وطن ينظمان ملتقي توظيفي غداً
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