الكويت: إيران ليست طرفا مشاركًا في حقل الدرة للغاز

أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، اليوم "الثلاثاء"، أن حقل غاز الدرة يعد ملكية خالصة للسعودية والكويت وإيران ليست طرفا فيه، جاء ذلك في أعقاب التأكيدات الإيرانية أن الحقل مشترك بين الدول الثلاث.

وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان نقلا عن الوزير قوله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي "أن المفاوضات بين السعودية والكويت وإيران بشأن حقل الدرة لترسيم حدود الجرف القاري"، مضيفا "إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص".

وأوضح الوزير الكويتي، "أن للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".

