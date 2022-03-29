ختام الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بجامعة أسوان في نسخته الثانية

شهد اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ختام فعاليات الملتقي الدولى للسياحة الرياضية النسخة الثانية والذى أقيم تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " الرياضة أمن قومى ".

وذلك تحت عنوان آفاق وطموحات" أسوان احلي " وذلك خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ مارس الجاري ٢٠٢٢.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية .

وشارك بالحضور كل من الدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور كمال درويش رئيس النادي الزمالك الأسبق واللواء هاني أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، وبحضور نخبة من القامات العلمية والرياضية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة وكليات التربية ولفيف من القيادات التنفيذية والبرلمانية والشعبية والرياضية بمحافظة أسوان.

ونظمت كلية التربية الرياضية جامعة أسوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الملتقي الثاني للسياحة الرياضية" "أسوان أحلي" والذي يعتبر من سبل النهوض والإرتقاء بمنظومة السياحة الرياضية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أنه يعد هذا الملتقي ودعوة لإظهار الوجه الحقيقي لجودة وكفاءة الطلاب وخريجي كلية التربية الرياضية أملاً للنهوض بمصرنا العظيمة، كما تعلن جامعة أسوان كلية التربية الرياضية جامعة أسوان من خلال هذا الملتقى تأييدها المطلق للقيادة السياسية الحكيمة المتمثلة في فخامتكم مساندين ومشاركين لكل يد تمتد للبناء والتنمية والتطوير في المجال الرياضي لرفع شأن مصرنا الحبيبة.

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلي اهم توصيات الملتقى وهي إبراز محافظة أسوان ودورها الريادي فى دعم الخريطة السياحية لمصر من خلال روافد السياحة الرياضية وكذلك أستغلال الإمكانيات المتاحة من الموارد الطبيعية .

وأوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية جام١عة اسوان أنه تم تفعيل وتطوير دور الإتحاد الرياضى المصرى فى الجامعات فى نشر الأنشطة الرياضية والتى تتوائم مع الطبيعة المميزة لكل جامعة إقليمية.

كما يأتي من ضمن توصيات الملتقي تطوير دور الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات فى دمج الانشطة الرياضية بذوى الإحتياجات الخاصة فى برامج الإتحاد المستقبلية، والعمل علي تذليل جميع الصعوبات التى تواجه الرياضة النسائية فى منطقة جنوب مصر وخاصة على المستوى الجامعى، مع إعداد وإنشاء مراكز رعاية الموهوبين داخل كليات التربية الرياضية والأندية الرياضية بأسوان بالتعاون مع الإتحاد الرياضى للجامعات.

وعقد اتفاقية تعاون مع "المركز الجامعي للتطوير المهنى جامعة أسوان" في إمكانية توفير دورات تدريبية وورش العمل لمساعدة الطلاب والخريجين لتعلم أساسيات التحول الرقمي وكيفية أستخدامه في المجال الرياضى، مع الإستعانة بطلاب وخريجي كلية التربية الرياضية في الأحداث والبطولات الرياضية التي تنظمها كلية التربية الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم لتمكينهم من الخبرات الميدانية اللازمة التى تؤهلهم للعمل في سوق العمل الداخلى والخارجي.

تم عقد لقاءات بصفة دورية ومستمرة بين إدارة كلية التربية الرياضية والطلاب والخريجين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية في المجال الرياضى، وفي ختام فاعليات الملتقي قام الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية بتكريم عدد من المشاركين بالملتقى من المجتمع المدني واصحاب الشركات الراعية وأسرة تنظيم الملتقي .