بعد عدم التأهل لكأس العالم.. كشف حساب كيروش مع منتخب مصر

كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، رحيله من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد خسارته أمام السنغال.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الحظ الترجيحية بعد الخسارة على مدار المباراة بهدف نظيف.

وعلق كارلوس كيروش عبر حسابه الرسمي على تويتر: "انتهى الحلم، نحن بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا للتأهل".

وواصل كيروش: "من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على شرف تدريب المنتخب الوطني، وإلى كل لاعبي فريقي والجهاز الفني، تقديري وكل الشكر لكم على كل ما قدمتوه، ستكونون في قلبي دائمًا".



وقاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة ما بين وديات وكأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم إفريقيا 2021.



وسجل منتخب مصر مع كيروش 24 هدفا في مختلف البطولات، وتلقى الفراعنة تحت قيادة كيروش 9 أهداف.



وحقق كيروش الفوز مع منتخب مصر، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 3 مباريات.

