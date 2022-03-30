عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد صلاح عبد اللطيف: المنتخب محتاج إحلال وتجديد.. ومفيش مسعف لصلاح.. فيديو

صدى البلد

قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، إن هزيمة المنتخب الليلة أمام السنغال، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، أضاع حلمًا كبيرًا في الوصول لكأس العالم، مؤكدًا أن هناك أخطاءً فنية، ولابد أن يكون هناك إحلالًا وتجديدًا في المنتخب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مدرب الفراعنة كارلوس كيروش ربما يأخذ قرارات فنية دون الرجوع للجهاز الفني للمنتخب الوطني، وهناك أخطاء كثيرة «لازم نلعب كرة؛ احنا مبنلعبش كرة».

وتابع أن أداء المنتخب لا يؤهل للمشاركة في كأس العالم، موضحًا أن المنتخب يدافع فقط على الرغم من وجود عناصر جيدة «فيه عناصر عاوزة تتغير؛ ومعندناش خطة في الملعب»، مؤكدًا أن مصر كان يمكنها أن تُسجل أمام السنغال.

وأكد أنه لابد أن يكون هناك تشاورًا في الجهاز الفني «وياريت كيروش اتحاد الكرة يقعده لو عاوز يقعد»، موضحًا أن المنتخب ملتزم بالأداء الدفاعي فقط «ونجم المباراة النهاردة الشناوي؛ وده معناه إننا واقفين في الـ 18 بتاعنا، وصلاح لمس كام كرة؟».

وأوضح أن صلاح فخر العرب، ولم يقصر في مباراة الليلة «صلاح قصير وكان بيستلم وسط عمالقة، ومكانش فيه حد بيسعفة»، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً بطوليًا في الناحية الدفاعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

للمرة الرابعة في تاريخه.. منتخب غانا يتأهل لكأس العالم بالتعادل مع نيجيريا

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

كيروش يعلن رحيله عن منتخب مصر بعد عدم التأهل لكأس العالم

ترشيحاتنا

بعد عدم التأهل لكأس العالم.. كشف حساب كيروش مع منتخب مصر

الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا

صامويل إيتو تعليقاً على تأهل الكاميرون لكأس العالم: «نراكم في قطر»

وليد صلاح عبد اللطيف: المنتخب محتاج إحلال وتجديد.. ومفيش مسعف لصلاح.. فيديو

بـ 2000 جنيه.. زيادة بأسعار بي واي دي L3 موديل 2022

بلوتو يحير العلماء بـ مفاجأة جديدة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ