وليد صلاح عبد اللطيف: المنتخب محتاج إحلال وتجديد.. ومفيش مسعف لصلاح.. فيديو

قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، إن هزيمة المنتخب الليلة أمام السنغال، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، أضاع حلمًا كبيرًا في الوصول لكأس العالم، مؤكدًا أن هناك أخطاءً فنية، ولابد أن يكون هناك إحلالًا وتجديدًا في المنتخب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مدرب الفراعنة كارلوس كيروش ربما يأخذ قرارات فنية دون الرجوع للجهاز الفني للمنتخب الوطني، وهناك أخطاء كثيرة «لازم نلعب كرة؛ احنا مبنلعبش كرة».

وتابع أن أداء المنتخب لا يؤهل للمشاركة في كأس العالم، موضحًا أن المنتخب يدافع فقط على الرغم من وجود عناصر جيدة «فيه عناصر عاوزة تتغير؛ ومعندناش خطة في الملعب»، مؤكدًا أن مصر كان يمكنها أن تُسجل أمام السنغال.

وأكد أنه لابد أن يكون هناك تشاورًا في الجهاز الفني «وياريت كيروش اتحاد الكرة يقعده لو عاوز يقعد»، موضحًا أن المنتخب ملتزم بالأداء الدفاعي فقط «ونجم المباراة النهاردة الشناوي؛ وده معناه إننا واقفين في الـ 18 بتاعنا، وصلاح لمس كام كرة؟».

وأوضح أن صلاح فخر العرب، ولم يقصر في مباراة الليلة «صلاح قصير وكان بيستلم وسط عمالقة، ومكانش فيه حد بيسعفة»، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً بطوليًا في الناحية الدفاعية.