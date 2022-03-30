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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بالإمارات: دورة 2022 لـ «القمة العالمية للحكومات» تكتسب أهمية كبيرة

شريف محمد فؤاد البديوي
شريف محمد فؤاد البديوي سفير مصر بالإمارات

أكد شريف محمد فؤاد البديوي سفير مصر لدى الإمارات أن القمة العالمية للحكومات أصبحت تكتسب أهمية كبيرة عاماً بعد عام، لافتا إلى أن دورة 2022 لها أهمية خاصة حيث تستشرف المستقبل والتحولات الاقتصادية والرقمية والتغيرات المناخية وأمن الطاقة، فضلاً عن انعقادها في الأسبوع الأخير من إكسبو 2020 دبي الحدث الأبرز عالمياً والذي حققت فيه الإمارات نجاحات الكبيرة والاستثنائية. 


ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن البديوي خلال حضوره القمة العالمية للحكومات 2022، إن قمة الحكومات صارت منصة رئيسية لتوجهات الحكومات إلى المستقبل عبر الرؤى والأفكار والدراسات المستشرفة للمستقبل بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص والمبدعين. 
ونوه البديوي بالتنسيق الكبير بين مصر والإمارات لتنظيم قمة المناخ "كوب 27" الذي تنظمه مصر في نوفمبر من العام الجاري وكذلك قمة المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر من العام المقبل، مشيراً إلى مشاركة واسعة من المسؤولين المصريين في أسبوع المناخ المنعقد حاليا في دبي.

مصر الامارات التغيرات المناخية القمة العالمية للحكومات قمة الحكومات

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