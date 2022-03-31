سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه "فيديوجراف"

تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة العاملة بالسوق المصري، وشهد سعر الدولار انخفاض سريع، بعدما أعلنت السعودية منذ قليل عن إيداع 5 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري، وسجل سعر الدولار اليوم تراجع أمام الجنيه في أغلب البنوك، ليتصدر البحث الآن عن " الدولار بكام مصري ".

الوديعة السعودية بـ 5 مليارات دولار

وأعلنت المملكة العربية السعودية، إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وقالت المملكة في بيان منذ قليل "امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وللمزيد حول تفاصيل الوديعة السعودية وسعر الدولار مقابل الجنيه بعد القرار السعودي شاهد الفيديوجراف التالي: