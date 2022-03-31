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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه "فيديوجراف"

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة العاملة بالسوق المصري، وشهد سعر الدولار انخفاض سريع، بعدما أعلنت السعودية منذ قليل عن إيداع 5 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري، وسجل سعر الدولار اليوم تراجع أمام الجنيه في أغلب البنوك، ليتصدر البحث الآن عن " الدولار بكام مصري  ". 

الوديعة السعودية بـ 5 مليارات دولار 

وأعلنت المملكة العربية السعودية، إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وقالت المملكة في بيان منذ قليل "امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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وللمزيد حول تفاصيل الوديعة السعودية وسعر الدولار مقابل الجنيه بعد القرار السعودي شاهد الفيديوجراف التالي: 

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار بكام السعودية الوديعة السعودية

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