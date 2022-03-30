سلوفينيا تدعم أوكرانيا بمنظومة إس 300 الروسية

قال رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا، اليوم الأربعاء، إنه يؤيد إرسال أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-300 إلى أوكرانيا.

وحسب "سي إن إن"، قال رئيس الوزراء السلوفيني: "نعم، أنا أؤيد هذا لأن هذه هي المعدات التي تحتاجها أوكرانيا أكثر من غيرها'، لكنه أضاف: 'لا أؤيد التحدث كثيرا عما نقدمه لهم".

وقال يانشا أيضا إنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أبلغه أن حكومته مستعدة لاقتراح استفتاء على الأوكرانيين لتغيير الدستور للتخلي عن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف: "أعتقد أنهم اتخذوا نوعا من القرار البراجماتي، لأنه بعد أن ينتصروا في هذه الحرب، أعتقد أن الناتو يريد منهم الانضمام عندما ينتصرون في هذه الحرب، سيكون الجيش الأوكراني واحدا من أقوى الجيوش في القارة الأوروبية، إن لم يكن أقوى.