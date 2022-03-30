آخر 5 سنوات.. أجمل السيارات في العالم.. صور

تتسابق الشركات العالمية المصنعة للسيارات على تقديم أفضل ما لديها وذلك من خلال ابتكار تصميمات جديدة لجذب أكبر فئة من محبي وعشاق السيارات في جميع انحاء العالم، وقامت مؤخراً العديد من الشركات بإنشاء أقسام متخصصة لتلقي طلبات ووجهة نظر العملاء لأخذها في الاعتبار.

يمثل التصميم في عالم السيارات عاملاً مهماً لا يقل عن أهمية المحرك حيث يرغب العملاء دائما في اقتناء أفضل السيارات إثارة ولفتاً للانتباه في العالم.

وفي هذا السياق يقدم موقع صدى البلد أجمل السيارات التي تألقت بفضل تصميمها الفاخر والفريد من نوعه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

اجمل السيارات في العالم

بوجاتي شينتوديتشي

جاءت سيارة بوجاتي شينتوديتشي بتصميم رياضي فاخر وأنيق يصنفها كواحدة من أفضل التحف الفنية على الاطلاق، وتستمد السيارة الخارقة قوتها من محرك W16 سعة 8.0 لتر ينتج قدرة مذهلة تبلغ 1.600 حصان (1.176 كيلو واط )، ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة في 2.4 ثانية فقط، ومن 0 الى 200 كم/ساعة إلى 6.1 ثانية، ومن 0 الى 300 كلم في الساعة في 13 ثانية، كما ان السرعة القصوى قد تصل الى 380 كم / ساعة، ويبلغ سعرها 18.7 مليون دولار وتم إنتاج نسختين فقط منها حتى الان.

اجمل السيارات في العالم

فيراري F8 سبايدر

تستمد سيارة فيراري F8 سبايدر 2021 من قوتها من محرك V8، وهو واحد من أفضل المحركات في العقدين الماضيين، يأتي بسعة 3900 سي سي بشاحن تيربو مزدوج يولد قوة تصل إلى 710 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 770 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في خلال 2.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومترا/ساعة.

اجمل السيارات في العالم

لامبورجيني سيان

تتميز سيارة لامبورجيني سيان بأنها أقوى سيارة في تاريخ الصانع الإيطالي، كما أنها أول سيارة هجينة في تاريخ الشركة وذلك بفضل محرك V12 الخارق، بسعة 6500 سي سي، قادر على انتاج قوة 774 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 758 نيوتن/متر، بالإضافة لمحرك كهربائي يولد 34 حصانا ليصل مجموع القوة الإجمالية الى 808 أحصنة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي وتبلغ السرعة القصوى 350 كيلومترا في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

اجمل السيارات في العالم

ماكلارين 765LT

تأخذ سيارة ماكلارين 765LT قوتها من محرك V8 بسعة 4000 سي سي وشاحن توربيني مزدوج يولد قوة 755 حصانا وعزم أقصي للدوران يصل إلى 800 نيوتن/متر و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15% ، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية وتصل قدرتها على التسارع إلى 330 كلم/ساعة.

اجمل السيارات في العالم

لامبورجيني كونتاش

تعتبر سيارة لامبورجيني كونتاش أحدث سيارات الشركة الإيطالية وتتشابه مع لامبورجيني سيان في كثير من الإمكانيات ولكنها أقل منها قوة، حيث تعتمد على محرك V12بسعة 6500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 769 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 758 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بالإضافة لمحرك كهربائي بقوة 48 فولت بقوة 34 حصانًا إضافيًا، وتبلغ السرعة القصوى 356 كيلومترا في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

اجمل السيارات في العالم

بوجاتي لافوتير نوار

تعتبر بوجاتي لا فواتور نوار أغلى سيارة في العالم حالياً، وتعتمد على محرك W16رباعي التيربو بسعة 8000 سي سي يولد قوة تصل إلى 1500 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 1600 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في خلال 2.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى 380 كم/ساعة ،ويبلغ سعر سيارة بوجاتي لا فوتير نوار عالمياً نحو 18.9 مليون دولار وتعد أغلى سيارة على وجه الأرض وتتوفر بــ 4 نسخ فقط.