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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطيرة الجلاش بالتونة والزيتون

مقادير فطيرة الجلاش
مقادير فطيرة الجلاش بالتونة والزيتون

فطيرة الجلاش بالتونة والزيتون من المعجنات الشهية وغير التقليدية التي تتمتع بمذاق ومكونات صحية وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  فطيرة الجلاش بالتونة والزيتون في المنزل.


مقادير فطيرة الجلاش بالتونة والزيتون


جلاش

 تونة 

زيتون اسود 

فلفل الوان

 زعتر 

فلفل حار

 كزبرة خضرا 

جبنة موتزاريلا 

عصير ليمون 

ملح وفلفل 

سمنة او زبدة

 بيضة 

 لبن 


طريقة تحضير فطيرة الجلاش بالتونة والزيتون


-تخلط التونة مع الزعتر المفروم والكزبرة الخضراء والزيتون والفلفل الألوان والجبنة الموتزريلا وعصير الليمون والملح والفلفل

-يفرد الجلاش ويدهن بالزبدة السايحة ويوضع في صينية الفرن ثم يضاف خليط التونة

-ثم تضاف الجبنة الموتزاريلا والبيض واللبن على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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