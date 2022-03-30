التغيرات المناخية.. ندوة بمركز إعداد القادة بجامعة بنها

استقبل اليوم مركز إعداد القادة بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفي الشربيني، رئيس مبادرة مليون شاب متطوع للمناخ وسفير ميثاق الاتحاد الاوروبي للمناخ، لإلقاء ندوة بعنوان “التغيرات المناخية”.

وجاء هذا اللقاء خلال فعاليات اليوم ( الثاني ) من معسكر " قادة المستقبل ٩ " " الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية" المقام بمركز إعداد القادة بمشتهر، في الفترة من ٢٩ إلي ٣١ مارس ٢٠٢٢.

وقال الدكتور مصطفي الشربيني، اننا بحاجة إلى الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050 ، ولكل شخص دور يلعبه فنحن كأفراد ، يجب أن نغير عاداتنا الاستهلاكية والضغط على أولئك الذين يمثلوننا - أرباب العمل - للانتقال بسرعة إلى عالم منخفض الكربون حيث تعمل مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي من قياس البصمة الكربونية الفردية ومواجهة التغيرات المناخية من خلال الحد من الانشطة اليومية المسببة لإطلاق الغازات الدفيئة للأفراد وفي المنازل.

وأشار مصطفي الشربيني، إلى عشرة طرق يمكنك من خلالها أن تكون جزءًا من حل المناخ:

انشر الكلمة

شجع أصدقائك وعائلتك وزملائك في العمل على تقليل التلوث الكربوني، انضم إلى حركة عالمية والتي تهدف إلى إلهام مليون شخص لاتخاذ خطوات عملية وتحدي قادتهم للعمل بجرأة أكبر بشأن المناخ ، يقول منظمو مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي إنه إذا اتخذ مليون شخص إجراءات ، فيمكنهم تقليل انبعاثات الكربون في مصر أو يمكنك الاشتراك في مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي بشأن تغير المناخ والاستدامة وإضافة صوتك إلى هذا النقاش والمبادرة.

استمروا في الضغط

الضغط على الشركات المحلية لدعم الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات وتقليل التلوث الكربوني ، لدى بعض النصائح المفيدة حول كيفية القيام بذلك. اختر قضية مناخية تهتم بها ، وحدد طلبًا معينًا للتغيير ، قد يبدو الأمر مخيفًا لكن صوتك يستحق أن يُسمع. إذا أريد للإنسانية أن تنجح في معالجة حالة الطوارئ المناخية ، يجب أن يكون القادة المحليين جزءًا من الحل، الأمر متروك لنا جميعًا لمواكبة الضغط.

تحويل وسيلة النقل الخاصة بك

يمثل النقل ما يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وفي جميع أنحاء العالم ، تقوم العديد من الحكومات بتنفيذ سياسات لإزالة الكربون من السفر. يمكنك الحصول على السبق: اترك سيارتك في المنزل وامش أو اركب الدراجة كلما أمكن ذلك، إذا كانت المسافات كبيرة جدًا ، فاختر وسائل النقل العام ، ويفضل أن تكون الخيارات الكهربائية. إذا كان لا بد من القيادة ، فاعرض مشاركة مرافقي السيارات مع آخرين بحيث يكون عدد السيارات على الطريق أقل. تقدم على المنحنى وشراء سيارة كهربائية، قلل عدد الرحلات الطويلة التي تقوم بها.

السيطرة على استخدام الطاقة الخاصة بك

إذا استطعت ، قم بالتبديل إلى مزود طاقة خالية من الكربون أو الطاقة المتجددة، قم بتركيب الألواح الشمسية على سطح منزلك كن أكثر فاعلية: اخفض استخدام التكيف ، قم بإيقاف تشغيل الأجهزة والأضواء عند عدم استخدامها ومن الأفضل شراء المنتجات الأكثر كفاءة في المقام الأول عزل دور علوي أو سقف: ستكون أكثر برودة في الصيف وستوفر بعض المال أيضًا.

قم بتعديل نظامك الغذائي

تناول المزيد من الوجبات النباتية - سيشكرك جسمك وكوكب الأرض. اليوم ، يتم استخدام حوالي 60 في المائة من الأراضي الزراعية في افريقيا لرعي الماشية ، ويستهلك الناس في العديد من البلدان أغذية من مصادر حيوانية أكثر مما هو صحي، يمكن أن تساعد النظم الغذائية الغنية بالنباتات في تقليل الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان.

تسوق محليًا واشتري منتجات مستدامة

لتقليل البصمة الكربونية لطعامك ، قم بشراء الأطعمة المحلية والموسمية، ستساعد المزارع في منطقتك من خلال تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري المرتبطة بالنقل وتخزين سلسلة التبريد، وسوف تستخدم الزراعة المستدامة طاقة أقل بنسبة تصل إلى 56 في المائة ، وتنتج انبعاثات أقل بنسبة 64 في المائة وتسمح بمستويات أكبر من التنوع البيولوجي مقارنة بالزراعة التقليدية، واذهب إلى أبعد من ذلك وحاول زراعة الفاكهة والخضروات والأعشاب الخاصة بك، يمكنك زرعها في الحديقة أو في الشرفة أو حتى على حافة النافذة. قم بإعداد حديقة مجتمعية في منطقتك لإشراك الآخرين.

لا تضيعوا الطعام

يُفقد أو يُهدر ثلث الطعام المنتج. وفقًا لتقرير مؤشر نفايات الطعام لعام 2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، يهدر الناس على مستوى العالم مليار طن من الطعام كل عام ، وهو ما يمثل حوالي 8-10 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فتجنب الهدر بشراء ما تحتاجه فقط، واستفد من كل جزء صالح للأكل من الأطعمة التي تشتريها، وقم بقياس أحجام حصص الأرز والسلع الأساسية الأخرى قبل طهيها ، وقم بتخزين الطعام بشكل صحيح، وكن مبدعًا في التعامل مع بقايا الطعام ، وشارك الإضافات مع أصدقائك وجيرانك وساهم في مخطط محلي لمشاركة الطعام، اصنع سمادًا من المخلفات غير الصالحة للأكل واستخدمه لتخصيب حديقتك، يعتبر التسميد من أفضل الخياراتلإدارة النفايات العضوية مع تقليل الآثار البيئية أيضًا.

لباس مناخي ذكي

تمثل صناعة الأزياء 8-10 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية - أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين - وقد خلقت الموضة السريعة ثقافة التخلص من الملابس التي ترى الملابس تنتهي بسرعة في مكبات النفايات، لكن يمكننا تغيير هذا من خلال شراء عدد أقل من الملابس الجديدة وارتداءها لفترة أطول، ثم ابحث عن الملصقات المستدامة واستخدم خدمات التأجير للمناسبات الخاصة بدلاً من شراء عناصر جديدة سيتم ارتداؤها مرة واحدة فقط، وقم بإعادة تدوير الملابس التي تحبها مسبقًا وإصلاحها عند الضرورة.

التغيرات في استخدام الأراضي

هي المسؤولة عن ما يقرب من 25 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، يمكننا جميعًا أن نلعب دورًا في عكس هذا الاتجاه من خلال زراعة الأشجار ، إما بشكل فردي أو كجزء من مجموعة.

التركيز على الاستثمارات الصديقة للكوكب

حيث يمكن للأفراد أيضًا تحفيز التغيير من خلال مدخراتهم واستثماراتهم عن طريق اختيار المؤسسات المالية التي لا تستثمر في الصناعات الملوثة للكربون، ويرسل هذا إشارة واضحة إلى السوق والعديد من المؤسسات المالية تقدم بالفعل المزيد من الاستثمارات الأخلاقية ، مما يسمح لك باستخدام أموالك لدعم الأسباب التي تؤمن بها وتجنب تلك التي لا تؤمن بها.