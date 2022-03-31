دراما رمضان 2022| مرشد الإخوان في برومو الاختيار 3.. هروب محمد رمضان في المشوار

طرحت العديد من البروموهات الدعائية للمسلسلات الدرامية الرمضانية، وحاز برمو كل مسلسل على حدى على اهتمام شريحة من الجمهور الذين عبروا عن اهتمامهم بالمسلسل قبل عرضه تزامنًا مع اقتراب المارثون الدرامي الرمضاني.

مسلسل الاختيار 3

طرح البرومو الدعائي للجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3، عبر الصفحة الرسمية للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر في البرومو كل من الفنان أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وأحمد السقا، وأمير المصري، ومحمود البزاوي.

كما شهد ظهور الفنان القدير عبد العزيز مخيون بدور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

مسلسل المشوار

انطلق اليوم الإعلان الرسمي لمسلسل المشوار، ليكشف المزيد من المشاهد الدرامية التي تتألق فيها النجمة دينا الشربيني، لتستعد ببدء مشوارها في دراما رمضان 2022، بشخصية ورد التي تحاول جاهدة الهروب مع زوجها من عصابة تحاول قتلهما.

ويعتبر مسلسل المشوار هو التعاون الثالث للنجمة دينا الشربيني مع المخرج محمد ياسين، وأيضًا هو التعاون الثاني مع النجم محمد رمضان بعد فيلم جواب اعتقال، مسلسل المشوار من تأليف محمد فريد ومن إنتاج Media Hub.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

طرحت قناة الحياة البرومو الأول لـ مسلسل في بيتنا روبوت ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وظهر فى البرومو الإعلامى شريف مدكور ، والذى من المقرر ان يظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقة ضمن الأحداث .

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت فى جزءه الثاني العديد من المواقف الكوميدية التى تجمع بين أسرة “ يوسف ” وكل من الروبرت زومبا ولذيذ ، خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

مسلسل بابلو

طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل بابلو عبر موقع الفيديوهات الشهير برومو مسلسل “ بابلو ” ، والذى من المقرر أن يخوض من خلاله الفنان حسن الرداد الماراثون الرمضاني القادم .

وتدور أحداث مسلسل بابلو الذى يقوم ببطولته حسن الرداد فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي، الذى يدخل فى العديد من الصراعات.

مسلسل يوتيرن

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل يوتيرن البرومو الرسمى للعمل ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم على عدد من القنوات الفضائية .

ينتمى مسلسل يوتيرن الي نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، حيث تدور الأحداث حول كيفية ان يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بان طريقه كان خاطىء من البداية و يندم بعد ذلك ثم يريد العودة الي الطريق الصحيح.

مسلسل أحلام سعيدة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “أحلام سعيدة”، برومو جديد للعمل والذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وشهد البرومو الخاص بمسلسل “احلام سعيدة”، سقوط غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف بطريقة كوميدية وهو ما تسبب فى فزع وقلق يسرا.

مسلسل راجعين يا هوى

عرضت منصة شاهد برومو تشويقي جديد لمسلسل خالد النبوي "راجعين يا هوى" المقرر عرضه في موسم رمضان 2022.

وسيعرض مسلسل "راجعين يا هوى" على قناتي CBC، وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي Watch it، وشاهد.

مسلسل العائدون

طرح قبل أيام البرومو الأول لمسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022 علي مجموعة قنوات dmcوقناة دبي .

وظهر في البرومو كل من ابطال مسلسل العائدون امير كرارة وامينة خليل ومحمود عبد المغني

مسلسل بطلوع الروح

كما طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بطلوع الروح، البرومو الرسمي لـ العمل، وشاركه الفنان محمد هشام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتظهر منة شلبى فى البرومو متزوجة من أكرم الذي يجسد دوره الفنان محمد حاتم، ولديها ابن ويعيشان بسعادة، حتى قرر زوجها ترك عمله كمدير لأكبر شركة إعلانات ودعاية في مصر، لينضم لتنظيم داعش الإرهابي، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب كما يتم خطف ابن منة شلبي من قبل جماعة داعش، بينما تظهر منة شلبي تبكي وتسأل زوجها عن ابنها.

مسلسل ملف سري

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "ملف سري" الذي تعرضه ضمن خطتها الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهر هاني سلامة بشخصية قاض يواجه قضية فساد في برومو "ملف سري"، وتربطه علاقة رومانسية مع عائشة بن أحمد، فيما يواجه عدوا قويا ويلعب دوره ماجد المصري.

مسلسل بيت الشدة

تخطي برومو "بيت الشدة" المليون الأول من المشاهدة واقترب للمليون الثاني خلال يومين من طرحه علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث فوجئ الجمهور بالبرومو وظهور الفنانة وفاء عامر، بلوك مختلف تماما.