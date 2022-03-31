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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يرفض التقارير الأمريكية عن تعرض بوتين للتضليل بشأن أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رفض الكرملين الروسي، التقارير الأمريكية التي تفيد بأن الرئيس فلاديمير بوتين تعرض للتضليل من مستشاريه الذي يخشون إخباره بمدى سوء الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة لا تملك معلومات حقيقية بشأن ما يحدث في روسيا، لافتا إلى أن سوء الفهم الأمريكي يؤدي لقرارات خاطئة لها عواقب سيئة جدا، حسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان البيت الأبيض قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعرض لتضليل مستشارين خائفين للغاية من إخباره بمدى سوء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض، أن بوتين لم يُبلغ أيضا بالتأثير الكامل للعقوبات على الاقتصاد الروسي.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، جون كيربي، أمس الأربعاء، إن الرئيس الروسي لم يتم إبلاغه بكل التفاصيل من قبل وزارة دفاعه خلال الغزو لأوكرانيا.

وأضاف كيربي أن “الولايات المتحدة ليس لديها إمكانية الوصول إلى كل جزء من المعلومات التي حصل عليها بوتين أو كل محادثة أجراها”.

وأشار إلى أن المعلومات تتفق مع “النتيجة الأساسية” للتقارير الصحفية التي تفيد بأن بوتين لم يتم إبلاغه بالكامل من قبل وزارة دفاعه بالوضع في أوكرانيا.

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