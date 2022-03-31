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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التعاون الدولي: 63,6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي

عقدت وزارة التعاون الدولي ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر وصندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ الخاص بأفريقيا اللجنة التسييرية الأولى لبرنامج"مكافحة تحديات الهجرة بمصر الممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، والممول بقيمة 63,6 مليون يورو بواقع 60مليون يورو منحة من الإتحاد الأوروبي و  3.5 مليون يورو منحة من مساهمات أخرى.

ويهدف البرنامج إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص وإيجاد حلول لمعالجة الأسباب الإجتماعية والإقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، من خلال تنفيذ المشروعات السبعة التالية:

مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل" المنفذ من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 27 مليون يورو في محافظات المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية،القليوبية، كفر الشيخ، الأقصر.

مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية" المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تطوير المناطق الحضرية بقيمة إجمالية 20,5 مليون يورو (17 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي و3.5 مليون يورو مساهمة ألمانيا) في محافظات البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط.

برنامج "التعليم المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة" المنفذ من قبل وزارة الخارجية الإيطالية –مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في القاهرة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التجارة والصناعةبقيمة 6 مليون يورو في محافظة الشرقية.

مشروع "مواجهة الأسباب الإقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية " المنفذ من خلال الإدارة المباشرة للمجلس القومي للمرأة بقيمة 4,6 مليون يورو في محافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم.

مشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" المنفذ من قبل الوكالة الأسبانية للتنمية الدولية تحت إشراف اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقيمة 3 مليون يورو في محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر والاسماعلية وبورسعيد والغردقة. 

مشروع "الصحة للجميع" المنفذ من خلال جمعية الصليب الأحمر الألمانية تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر السويسري ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الإجتماعي بقيمة 1,4 مليون يورو في محافظات القاهرة والإسكندرية.

مشروع "مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمعات في صعيد مصر" المنفذ من خلال منظمة Plan International تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولةبقيمة 1,100 مليون يورو في محافظتي سوهاج وأسيوط. 

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة المنفذة من قبل كل مشروع والخطط التنفيذية خلال السنوات المتبقية من عمر البرنامج.

جدير بالذكر إن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب إستفادة مصر  من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.

الاتحاد الأوروبي التعاون الدولي كفر الشيخ وزارة الصحة وزارة التجارة والصناعة المشروعات الصغيرة

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