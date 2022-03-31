بالوثائق.. روسيا تؤكد أن أوكرانيا خططت لاستخدام أسلحة بيولوجية ضدها

صرح رئيس قوات الإشعاع والدفاع الكيميائي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف، اليوم الخميس، بأن شركة "موتور سيتش" الأوكرانية المصنعة لمحركات الطائرات، طلبت من مصنعي الطائرات المسيرة "بيرقدار" التركية، إمكانية تزيدها بأنظمة رش رذاذ، الأمر الذي يثير القلق في سياق البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي ، الذي تم تنفيذه على أراضي أوكرانيا .

وقال كيريلوف: يلفت طلب الشركة الأوكرانية "موتور سيتش" إلى الشركة التركية المصنعة للطائرات بدون طيار"بيرقدار" الانتباه. وأود أن أؤكد أن هذه الوثيقة مؤرخة في 15 ديسمبر 2021. جوهرها: هل من الممكن تزويد هذه الطائرات المسيرة بأنظمة وآليات "رش رذاذ بسعة تزيد عن 20 لترا"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأشار إلى أن مثل هذه الطائرات بدون طيار بمدى طيران يصل إلى 300 كيلومتر يمكن أن تشكل تهديدًا حقيقيا بتلويث أراضي روسيا.

واختتم كيريلوف حديثه قائلاً: "في الواقع ، نحن نتحدث عن تطوير نظام كييف لوسائل تقنية لإيصال واستخدام الأسلحة البيولوجية مع إمكانية استخدامها ضد روسيا الاتحادية".

وأمس أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ، قال اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الوثائق الواردة من موظفي المختبرات البيولوجية الأوكرانية تشهد على خطط كييف لاستخدام طائرات مسيرة قادرة على رش مواد مميتة.

وقدمت الدفاع الروسية في وقت سابق عرضا، يشير إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المعامل البيولوجية في أوكرانيا، والتي شاركت في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي وتناولت على وجه الخصوص، الطاعون والجمرة الخبيثة.