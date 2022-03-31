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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يكشف عن خطة الجيش الروسي لإخضاع أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تواصل تركيز ضرباتها على أوكرانيا في أربع مناطق، بما في ذلك العاصمة كييف.

وبحسب المسؤول الأمريكي فأن الضربات الجوية التي يشنها الجيش الروسي تركز على:

  • كييف
  • تشيرنيهيف
  • إيزيوم (الجنوب من خاركيف)
  • دونباس

وقال المسؤول الأمريكي، “لقد رأينا الروس يواصلون زيادة عدد الغارات الجوية في الـ 24 ساعة الماضية، وتركز ضرباتهم على كييف، تشيرنيهيف، إيزيوم التي تحدثنا عنها من قبل، جنوب خاركيف، ودونباس، تلك هي المناطق الأربع التي يشنون فيها معظم ضرباتهم”.

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وشدد المسؤول على أن “كييف لا تزال تحت تهديد الضربات الجوية”، على الرغم من تعليقات روسيا بشأن الانسحاب من المنطقة.

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