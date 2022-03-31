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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يقرر سحب 180 مليون برميل من احتياطي النفط

النفط الأمريكي
النفط الأمريكي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، استغلال الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطيات النفط على مدى ستة أشهر لمواجهة الارتفاع في أسعار الطاقة بعد العملية الروسية في أوكرانيا.

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وقال البيت الأبيض إن قرار الإفراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي الذي يبدأ في مايو المقبل، بمتوسط ​​متوقع يبلغ مليون برميل يوميا، اتخذه بايدن بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء.

فيما صرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إلى صحيفة "وول ستريت جورنال": "هذه البراميل ستكون جسرًا في زمن الحرب للإنتاج الأمريكي الإضافي".

بالإضافة إلى هذا القرار ، دعت الإدارة الأمريكية الكونجرس أيضًا إلى تمرير تشريع يطالب الشركات بدفع رسوم على الآبار من عقود إيجارها للأراضي العامة التي لم تستخدمها منذ سنوات.

كما قال أشخاص مطلعون على خططه إن بايدن سوف يطالب أيضًا بقانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز الإنتاج المحلي من المعادن المستخدمة في البطاريات اللازمة للسيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة الأخرى. ومن المتوقع أن يدلي بايدن بتصريحات حول الإجراءات الجديدة اليوم الخميس.

تراجع  أسعار النفط الخام أكثر من 4٪ في التعاملات الصباحية

وتراجعت أسعار النفط الخام أكثر من 4٪ في التعاملات الصباحية يوم الخميس وسط توقعات بالإعلان عن التراجع الثالث في الجلسات الأربع الماضية. لكن أسعار البنزين، التي تخلفت عن سوق النفط الخام، بدأت في انخفاض ضئيل.

ولا تزال أسعار المضخات في جميع أنحاء الولايات المتحدة قريبة من متوسط ​​4.33 دولار للجالون وهو أعلى مستوى سجلته في وقت سابق من شهر مارس، وهي نقطة ضغط على الرئيس في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق التوازن بين احتياجات الحرب في أوكرانيا واحتياجات المستهلكين الأمريكيين الذين سئموا التضخم.

 

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