ترامب يحذر من تداعيات قرار بايدن سحب مليون برميل نفط يوميا

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، من تداعيات قرار الرئيس جو بايدن، سحب مليون برميل نفط يوميا من احتياطيات بلاده لتغطية العجز الناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال ترامب في بيان، أنه “قام ببناء احتياطي النفط الخاص بالولايات المتحدة خلال فترة إدارته، بعد أن ظل فارغا تماما لمدة 50 عاما".

وأضاف: "بعد 50 عاما من كونها فارغة تقريبا، قمت ببناء احتياطياتنا النفطية خلال فترة إدارتي، وجعل أسعار الطاقة المنخفضة إلى ممتلئة 100 بالمئة”.

وتابع: “إنها تسمى الاحتياطيات الوطنية الاستراتيجية، وهي لم تكن ممتلئة منذ عقود عديدة، وفي الواقع، لقد كانت في الغالب فارغة".

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطيات النفط على مدى ستة أشهر لمواجهة الارتفاع في أسعار الطاقة بعد العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن قرار الإفراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي الذي يبدأ في مايو المقبل، بمتوسط متوقع يبلغ مليون برميل يوميا، اتخذه بايدن بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء.

فيما صرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إلى صحيفة "وول ستريت جورنال": "هذه البراميل ستكون جسرًا في زمن الحرب للإنتاج الأمريكي الإضافي".

بالإضافة إلى هذا القرار ، دعت الإدارة الأمريكية الكونجرس أيضًا إلى تمرير تشريع يطالب الشركات بدفع رسوم على الآبار من عقود إيجارها للأراضي العامة التي لم تستخدمها منذ سنوات.