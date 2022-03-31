بعد شم النسيم.. حالة الطقس في رمضان وموعد ارتداء الملابس الصيفية|فيديو

موعد ارتداء الملابس الصيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان، قائلة: «من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة، وستصل ذروة الارتفاعات يوم السبت المقبل، حيث تصل الدرجة العظمى 36 درجة مئوية، وخلال فترة الليل ستكون درجة الحرارة 15 درجة مئوية».

وقالت « منار غانم» ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «الحدث اليوم»، أن هناك ضرورة لارتداء الملابس الصيفية خلال فترة النهار، وخلال فترة الليل علينا أن نرتدي جاكت بسبب برودة الطقس ليلاً.

موعد ارتداء الملابس الصيفية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن موعد ارتداء الملابس الصيفية سيكون بعد أعياد شم النسيم.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "بعد أعياد شم النسيم هنحفظ الملابس الشتوية، وهنلبس الملابس الصيفية بالكامل".