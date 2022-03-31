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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

Alpine تخطط لبناء سيارات كهربائية جديدة من طراز تعتمد على Formula 1.. صور

Alpine تخطط لبناء
Alpine تخطط لبناء سيارات كهربائية جديدة من طراز تعتمد على F

ستعتمد السيارات الكهربائية القادمة من علامة Alpine الفرنسية التابعة لمجموعة رينو بشكل كبير على الهندسة المستخدمة في فريق Formula 1 وتسعى العلامة التجارية إلى تحسين الكفاءة مع تعزيز وضع علامتها التجارية التي تستهدف محبي السيارات الرياضية وعشاق السرعة.

 Alpine تخطط لبناء سيارات كهربائية جديدة من طراز تعتمد على Formula 1

سيتم إطلاق ثلاث سيارات Alpine EV جديدة كليًا على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما يعني أن Dieppe تتطلب خبرة في تكنولوجيا توليد القوة الكهربائية، ومن أجل زيادة النطاق، فإن الديناميكا الهوائية التي تتوفر بكثرة في فريق السباق بالمملكة المتحدة.

قال مات هارمان المدير الفني لشركة Alpine F1، لمجلة Autocar البريطانية بينما بدأ متسابق التأثيرات الأرضية الجديد كليًا في الاختبار "أنهت مجموعة A522 للديناميكا الهوائية في Enstone للتو مشروعًا معينًا لسيارات جبال الألب، ونحن على وشك الشروع في مشروع آخر".

 Alpine تخطط لبناء سيارات كهربائية جديدة من طراز تعتمد على Formula 1

"نحن نربط هاتين المجموعتين من الأشخاص معًا، سواء في الاختبار الجسدي أو في الديناميكيات الهوائية إنه تعاون رائع حقًا، وهو أمر جيد لعلماء الديناميكا الهوائية، حيث يمنحهم زاوية أخرى للنظر إليها، وينعش عقولهم، إنهم يستمتعون حقًا بالعمل في تلك المشاريع، لذلك سنواصل العمل معهم، ومن المحتمل أن نوسع المزيد من خبرتنا الهندسية لتشمل سيارات الطرق".

 Alpine تخطط لبناء سيارات كهربائية جديدة من طراز تعتمد على Formula 1

من المرجح أن يكون المشروع التالي عبارة عن سيارة كروس أوفر منخفضة الارتفاع Alpine GT XOver ومن المقرر إجراؤها في عام 2025، وسيتبعها استبدال سيارة رياضية A110، والتي تم تطويرها باستخدام Lotus.

Alpine Formula 1 رينو Autocar Alpine GT XOver Lotus رياضية

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